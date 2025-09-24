מהדורה
00:03:09

פגיעה ישירה בזמן החג: כטב"ם נפל סמוך למלונות באילת - שניים נפצעו קשה

כטב"ם ששוגר מתימן התפוצץ במרכז אילת וגרם לפציעתם של 24 אנשים, בהם שני גברים בני 60 במצב קשה
