דפיקה בדלת בערב החג: רס"ן שחר נתנאל בוזגלו נפל במבצע הקרקעי בעזה

גם בחג הזה הגיעה הבשורה הקשה מכל: רב סרן שחר נתנאל בוזגלו, בן 27 ממגדל העמק, הוא החלל ה-911 מאז 7 באוקטובר, והראשון במבצע הקרקעי בעיר עזה
