בעל הבית השתגע: "הנאום המופרע" של טראמפ באו"ם - ומה הוא מכין לנתניהו?

שלושה ימים לפני שראש הממשלה נתניהו ייכנס לפגישה עם טראמפ בבית הלבן, יצאנו לנסות ולברר איזה טראמפ הוא ימצא שם. רמז לכך אולי אפשר היה לקבל בנאום של טראמפ באו"ם - נאום שכמוהו טרם ראינו, ובו עלה טראמפ להתקפה נגד אותו האו"ם, נגד מדינות המערב - ולמעשה נגד הסדר העולמי כולו