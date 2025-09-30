מהדורה
00:11:15

בזמן המלחמה: הצעירים שהפכו את האמונה לטרנד בטיקטוק | אלוהים ישמור - פרק 2

ילדות בצל קורונה, נעורים בצל מלחמה - בגיל 15 ישראלים וישראליות יודעים דבר או שניים שההורים שלהם רק לומדים - על החיים והמוות, על ספקות ועל אמונה. כך הפך דור ה-Z הישראלי את הסליחות לִטרנד ואת הציצית לִפריט חובה אופנתי. הפרק השני בפּרויקט "אלוהים ישמור"
