"כפסע מסיום הסיוט": משפחות החטופים מחכות לבשורות טובות במהלך החג

אופטימיות זהירה מאוד בקרב משפחות החטופים לאור ההתקדמות לעבר העסקה לשחרור יקיריהן: אחרי שראו הרבה עסקאות ומתווים קורסים בזה אחר זה, הן מצפות לשמוע חדשות טובות