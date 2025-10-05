מהדורה
00:03:29

"כפסע מסיום הסיוט": משפחות החטופים מחכות לבשורות טובות במהלך החג

אופטימיות זהירה מאוד בקרב משפחות החטופים לאור ההתקדמות לעבר העסקה לשחרור יקיריהן: אחרי שראו הרבה עסקאות ומתווים קורסים בזה אחר זה, הן מצפות לשמוע חדשות טובות
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך