הבורסה שכחה מנאום ספרטה: עלייה בשערים בעקבות תוכנית טראמפ

התוכנית של טראמפ לסיום המלחמה משפיעה על הבורסה - והשבוע נפתח בעליות במדדים. המשקיעים, שרק לפני שבועיים נבהלו מנאום ספרטה של נתניהו, אופטימיים עכשיו הרבה יותר
