מהדורה
00:04:42

למרות הציפיות וההסכם החטופים: טראמפ לא זכה בפרס נובל לשלום - מי כן?

"אחרי ציפייה גדולה בבית הלבן וגם בישראל - פרס הנובל לא יוענק לטראמפ. משפחות החטופים גיבו את הנשיא, שפרסם הודעה זועמת. מיהי הזוכה המאושרת מוונצואלה?
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך