טראמפ הגיע לנאום בכנסת - וזכה לכבוד של מלכים

ישראל חיבקה היום את השבים הביתה, אבל גם את נשיא ארצות הברית טראמפ, במפגן תמיכה שלא נראה מעולם בכנסת עבור מנהיג זר. חברי הכנסת הריעו ללא הפסקה לאיש החזק בעולם שאחראי להסכם שהביא לשחרור החטופים. הוא החזיר בנאום ארוך - מלא באהבה לישראל, בדיחות כהרגלו, ושלל הבטחות למזרח תיכון חדש וסוף עידן הטרור.