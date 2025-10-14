היום שאחרי: בעולם מנסים להבין איך ישקמו את עזה

70 מיליארד דולר, זה הסכום שעל פי ההערכות יידרש כדי לשקם את עזה. ביום שאחרי, בעולם תוהים מה הלאה, והנשיא טראמפ שחזר בינתיים הביתה, מתחמק מלדבר על פתרון שתי המדינות