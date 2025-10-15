מהדורה
00:05:18

21 חטופים עדיין בשבי: חמאס החזיר שלושה חללים נוספים

שלושה חטופים חללים הושבו אמש לישראל - תמיר נמרודי, איתן לוי ואוריאל ברוך. היום גם הובאו למנוחות גיא אילוז ודניאל פרץ זכרם לברכה שהושבו ארצה לפני יומיים
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך