אחרי שנתיים: חוף זיקים נפתח לרחצה

חוף זיקים ייפתח מחר לרחצה, שנתיים אחרי הטבח שבמהלכו נרצחו בו תשעה עשר בני אדם. במנהלת תקומה ובֿמועצה האזורית בירכו על החזרה לשגרה והשיפוץ המקיף, אבל המשפחות שאיבדו את יקיריהן דורשות - אל תחזרו לפני שתוקם אנדרטה ראויה