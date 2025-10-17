הקצינים המלווים של משפחות החטופים מסכמים שנתיים של אימה, ייסורים וגאולה

קציני השבויים והנעדרים ליוו את משפחות החטופים במשך שנתיים, בניסיון לתמוך ולהעניק משענת והגנה להורים ולאחים שכה נזקקו להן. הקצינה הצמודה של לי-שי מירן והקצינים של משפחות אנגרסט והורן סגרו אתמול מעגל באיכילוב, וסיפרו לכתבנו על המסע המייסר והמפחיד שנגמר עבורם עם הסוף הטוב שכולם ייחלו לו