מהדורה
00:03:33

החלל החטוף אליהו מרגלית שב ארצה

אליהו מרגלית הושב הלילה ארצה – וייטמן באדמת ניר עוז שכל כך אהב. מרגלית, שכונה גם צ'רצ'יל, היה חקלאי בכל רמ"ח איבריו – וגם בבוקר שבעה באוקטובר יצא לאורוות הסוסים, שמהן נחטף
