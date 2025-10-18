ויטקוף וקושנר חושפים את הרגעים מאחורי הקלעים בדרך לעסקה

בריאיון לתכנית שישים דקות סטיב ויטקוף וג׳ארד קושנר חושפים כיצד התקיפה בקטר הייתה הקש ששבר את גב הגמל, גרמה להם להרגיש נבגדים, והביאה אותם ללחוץ על שני הצדדים לחזור לשולחן המשא ומתן. מבחינתם ברור שלולא התקיפה של ישראל בדוחה, הקטרים לא היו לוחצים על חמאס והעסקה לא הייתה יוצאת לדרך