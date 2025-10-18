שיר של אחרי מלחמה: מסע בעקבות השירים שליוו את "חרבות ברזל"

לכל מלחמה נוצר הפסקול שלה, עם השירים והזמרים שלה. שושנה דמארי ויפה ירקוני ב-48, עוזי פוקס עם "תחתונים וגופיות", הלהקות הצבאיות עם "השמש יידום בין עזה לרפיח" ועד היום, עם ששון שאולוב ו"השם יתברך".