00:03:16

ניו יורק, תוציאו רגע טלפונים: ההופעה של עומר אדם על במת מדיסון סקוור גארדן

ביונסה, מדונה, קולדפליי - ומעתה גם עומר אדם ברשימה המכובדת של הזמרים שכבשו את מדיסון סקוור גארדן: הכרטיסים להופעה באולם האייקוני בניו יורק אזלו במהירות שיא – הזמר הישראלי עלה על הבמה ועשה היסטוריה
