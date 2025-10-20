ניו יורק, תוציאו רגע טלפונים: ההופעה של עומר אדם על במת מדיסון סקוור גארדן

ביונסה, מדונה, קולדפליי - ומעתה גם עומר אדם ברשימה המכובדת של הזמרים שכבשו את מדיסון סקוור גארדן: הכרטיסים להופעה באולם האייקוני בניו יורק אזלו במהירות שיא – הזמר הישראלי עלה על הבמה ועשה היסטוריה