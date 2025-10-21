מהדורה
"ייקח זמן": הביקור של סגן נשיא ארה"ב בארץ - והאמירה המטרידה לגבי החללים

היום מבקר בישראל סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס והוא מודיע שהשבת כל החטופים החללים תיקח עוד זמן. בינתיים הוא מנסה להביא להסכמות במגעים לשלב הבא בעסקה
