מהדורה
00:04:06

מייקל ג'ורדן חוזר למגרש - הפעם כפרשן NBA

גם בגיל 62, מייקל ג'ורדן מתקשה להישאר רחוק מהפרקט, הפעם בתפקיד חדש. גדול הכדורסלנים, בכֿל הזמנים מתחיל בעבודה חדשה כפרשן משחקי NBA
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך