"איך שוחרר שוב?": האישה שנאנסה על ידי הרוצח מת"א מדברת

אורן דנן ריצה עשרים ושלוש שנות מאסר לאחר שהורשע בניסיון רצח, אונס וחטיפה של ילדה בת תשע. אחרי ששוחרר מהכלא ושב לסורו, הוא רצח את שירלי יהודה ממש באותה השכונה בתל אביב. כתבנו פגש את מ', שניצלה בגיל תשע מניסיון הרצח, ושמע ממנה איך עבורה הזמן עמד מלכת