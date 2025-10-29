חקירה פלילית נפתחה על הדלפת הסרטון משדה תימן - הפצ"רית הוצאה לחופשה

התפתחות דרמטית בפרשת שדה תימן: דובר צה"ל הודיע על פתיחה בחקירה פלילית על הדלפת הסרטון הערוך שבו הוצגה התעללות לכאורה בעציר פלסטיני. במקביל, הפרקליטה הצבאית הראשית יצאה לחופשה עד לבירור הנושא. הכתבה של תמר אלמוג, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25