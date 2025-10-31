סהר נרצח בעת ניסיון חילוצו, עמירם היה החטוף האחרון של ניר עוז - שניהם הושבו לישראל אחרי שנתיים
מהדורה
00:03:49

סהר נרצח כשניסו לחלצו, עמירם היה החטוף האחרון מניר עוז - שניהם הושבו לקבורה בישראל

שני חטופים חללים הושבו לישראל מהשבי בעזה: סהר ברוך מקיבוץ בארי ועמירם קופר מקיבוץ ניר עוז. שניהם נחטפו לעזה בעודם בחיים ונרצחו בשבי, קופר היה החטוף האחרון ששב מבין חברי ניר עוז - הקיבוץ שספג את המכה הקשה ביותר בטבח 7 באוקטובר
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך