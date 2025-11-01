הפצ"רית, ההדלפה - וההתפטרות: כך התפוצצה פרשת שדה תימן

מדובר באחד האירועים הדרמטיים שאירעו כאן: פרקליטה צבאית ראשית מדליפה חומר מחקירה פלילית נגד לוחמים בצה"ל. זה קרה בשלביה הראשונים של החקירה, עוד לפני שגובשו הראיות. היא הדליפה סרטונים, מידע, בדיקות פוליגרף - הכול מתוך כוונה לייצר תמונת מצב ולפיה הלוחמים ביצעו אינוס במחבל בשדה תימן. אך בכתב האישום התברר שאין ראיות לעבירת האינוס. הפצ"רית שיבשה חקירה ושיקרה מדינה שלמה לאורך התקופה - אבל מי העבירו לה את החומרים בתחילת החקירה, ולמה? וכמה קצינים נחשפו למעגל התכנון והשקר?