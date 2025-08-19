הלוחמים מאחורי הקוראסון שמשגע את הטיקטוק

אחרי לחם חביתה, הטרנד הוויראלי החדש בנתניה הוא הקרואסון של צ'יקו ומיקו – שני לוחמים שהכירו בצבא. עם שלל סרטונים בטיקטוק הם ממלאים את הדוכן שלהם בכל ערב במאות אנשים. הכתבה של עופר חלפון, מתוך מהדורת כאן חדשות 18.08.25