מהדורה
00:12:32

מצלמת כאן חדשות בדרום סוריה: עדויות הזוועות מהטבח - והתמיכה בישראל

תיעוד בלעדי מסוריה: מצלמת כאן חדשות נכנסה בשבוע האחרון לאזורי הר הדרוזים, ותיעדה את החיים בעיר א-סווידה. ניצולי הטבח מדברים לראשונה לתקשורת הישראלית. עדויות זוועה, קריאות לעזרה – ותמיכה גדולה בישראל
