מי צריך את בחינות הבגרות? התלמידים שוויתרו על המבחנים - ומרוויחים כמו ההורים

בגרות במבחן: בחינות הבגרות עברו ב-5 השנים האחרונות כל כך הרבה תפניות ותהפוכות - מתקופת הקורונה, דרך 7 באוקטובר ועד למלחמה עם איראן. לפני כחודשיים בוטלו חלק מבחינות הבגרות, והתלמידים הסתפקו בציוני המגן בלבד. כתבנו ביקר בבית הספר שבו לא לומדים לבגרות - והתלמידים כבר עובדים בהייטק ומרוויחים כמעט כמו ההורים שלהם. האם הגיע זמן למהפכה?
