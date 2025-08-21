יומני האחים אבוטבול נחשפים

האחים אבוטבול, אלון ואברהם, יצאו מקריית אתא עם חלום גדול להיות כוכבי קולנוע. אברהם נפטר לפני שלוש עשרה שנים, ואלון שהפך לאגדת תרבות, הלך לעולמו לפני פחות מחודש. בצילומים נדירים נחשפים לראשונה הרגעים בהם אלון עזב את הקריירה באמריקה להיות לצד אחיו ברגעיו האחרונים