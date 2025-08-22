"מי חשב לתלוש ילד מהידיים של אמא שלו?": הסדרה שפותחת את פצעי ההתנתקות

20 שנים חלפו מאז ההתנתקות - והפצע הלאומי וההיסטורי הזה, כפי שמתברר, עדיין פתוח, ועדיין שותת זיכרונות, כאבים ואמוציות - ואפילו פנטזיות על כיבוש עזה והקמת גוש קטיף מחדש. אחרי סדרת הדוקו שעסקה בהתנתקות, תעלה בכאן 11 סדרת הדרמה "התנתקות" שחוזרת לימים הסוערים של קיץ 2005, והופכת את הסיפור הלאומי לסיפור הכי אישי