הגר התחתנה בשמלת הכלה ששרדה את האש והטבח בביתה סבתה

ברכה לוינסון בת ה-75 נרצחה בביתה בקיבוץ ניר עוז בטבח של 7 באוקטובר. בין חפציה שעלו באש הייתה גם שמלת החתונה של בתה שי - שמלה שהבת של שי, הגר, קיוותה ללבוש בעצמה ביום חתונתה. כעת, כמעט שנתיים אחרי הטבח, הגר התחתנה עם בחיר לבה - ואכן לבשה את השמלה של אימא ששרדה את האש ואת האסון הנורא