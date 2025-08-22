המרדף אחרי השווארמה המושלמת: הישראלים נוהרים לדלית אל-כרמל

זה לא סוד שהשווארמה היא אחד הטרנדים הקולינריים הגדולים בישראל. זה גם לא סוד שחובבי הז'אנר האדוקים - מוכנים לנסוע לכל פינה בארץ כדי לאכול את המנה המושלמת. הסוד הוא שהיום, במקום לחיפה או לאור יהודה, הם נוסעים לדלית אל כרמל, שנהפכה בשנים האחרונות לאבן-שואבת להמוני מעריצי שווארמה רעבתניים מכל הארץ