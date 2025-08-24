מהדורה
ההבטחה של הספורט הישראלי - שהופך למנהל בית ספר: "זה הזמן לעשות שינוי"

לסער פרנקל היה עתיד מבטיח כמאמן כדוריד שרק קטף אליפות ראשונה, ובכל זאת, הוא החליט לפרוש מהענף ולנהל בית ספר. ליווינו אותו בפרידה מהפרקט כל הדרך אל השליחות החדשה.
