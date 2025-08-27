מהדורה
00:05:06

"הם היו מפוזרים שנתיים, משפחות התפרקו": בצפון נערכים לשנת הלימודים שאחרי המלחמה

בתי הספר בצפון היו סגורים, ולא רק בגלל החופש הגדול. למעשה תלמידי קריית שמונה, מטולה או מנרה נעו במשך יותר משנה בין הזומים, למקלט, ללימודים בעיר אחרת. עכשיו כש-1 בספטמבר מעבר לפינה, כתבנו סייר בין בתי הספר והגנים בצפון בניסיון להבין איך הם פותחים שנה, אם בכלל
