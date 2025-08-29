על המר והמתוק: הצד האפל של חגיגת המנגו בישראל

מהצד של אוהבי וצרכני המנגו, עונת הקיץ הנוכחית היא חגיגה של ממש: לחנויות מגיע יבול ענק ואיכותי של פרי, שנמכר במחיר זול להפליא של כשישה שקלים לקילוגרם. אבל בצד השני של המשוואה, אצל מגדלי המנגו, המצב הפוך לגמרי - ההכנסות צונחות, הייצוא לאירופה מצטמק בשל המלחמה, והעצים במטעים קורסים מרוב פרי שאין טעם לקטוף