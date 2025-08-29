שורפים את הבמה - גם בגיל 70: מוני ובראבא במופע חדש

הם מצחיקים אותנו כבר יותר מ-50 שנים, ועדיין לא אמרו את המילה האחרונה. אחרי הקאמבק ב"זהו זה" ובתיאטרון, מוני ובראבא חוזרים לשתף פעולה גם על במות הבידור, עם מופע מחווה מיוחד ל"רביעיית מועדון התיאטרון" המיתולוגית. דיברנו איתם על הדברים שלומדים בגיל 70 - ועל הגעגועים לאריק איינשטיין ולאורי זוהר