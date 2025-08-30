פגשה את סולימאני, ראיינה את ראיסי: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב

היא נולדה בפריז למשפחה יהודית, התחתנה עם מוסלמי תימני, נסעה אחריו לתימן, הייתה עדה לעליית החות'ים לשלטון, ונעה על קו צנעא-טהראן. כשהיא עוטה חיג'אב, ראיינה את נשיא איראן ראיסי ונפגשה עם בכירים איראנים. בשלב מסוים נמלטה מבעלה, חזרה ליהדות ומאז היא מתויגת בעולם הערבי "סוכנת מוסד". הכתבה של איילה חסון, מתוך חדשות השבת 30.08.25