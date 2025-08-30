90 שנה לקפה כסית: הסודות של בית הקפה המיתולוגי נחשפים

זה היה בית קפה מיתולוגי, המפורסמים ואנשי הבוהמה של אותה תקופה עמדו בתור כדי להיראות שם. שירים, רומנים, רכילות - קפה כסית התל אביבי היה המוקד. 90 שנה בדיוק להקמתו של המוסד שאיננו עוד, אבל הסיפורים סביבו ממשיכים לרחף, כולל סודות שעכשיו כבר מותר לגלות. הכתבה של איתמר מאירי, מתוך חדשות השבת 30.08.25