הנדבנים היהודים שפותחים עבור המדינה את הכיס ואת הלב

התרומה חסרת התקדים של בני הזוג חרל"פ השבוע לבית החולים בילינסון, 600 מיליון שקלים, הזכירה לנו שכמה מיליארדרים בישראל ומחוצה לה תרמו כאן תרומות יוצאות דופן. תזכורת קצרה על מי שפתחו עבור המדינה את הכיס והלב, בכתבה של איילה חסון מתוך חדשות השבת 30.08.25