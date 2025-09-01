מהדורה
00:12:04

שגריר ישראל בטיקטוק: איתי בנדה שר ב-40 שפות ומשנה את דעת הקהל המוסלמי

שגרירנו בטיקטוק: איתי בנדה, מוזיקאי ישראלי שחי בלוס אנג'לס, יודע לשיר ב-40 שפות, ובמפגשים ברשת עם צעירות וצעירים ערבים ומוסלמים, בנדה מצליח לגעת להם בלב, ולעיתים גם לשנות את מה שהם חושבים על ישראל. הכתבה של ערן זינגר, מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25
