מהדורה
00:02:47

הסיוט בכבישים: חודרים מהרשות הפלסטינית, מבקשים כסף - ותוקפים באלימות

איומים באקדח, ניסיונות פריצה לכלי רכב ויידויי אבנים: זאת המציאות היום יומית שאיתה מתמודדים תושבים רבים בצפון. קטינים, שוהים בלתי חוקיים מהשטחים, מקבצים נדבות באזור ומטילים אימה על מי שלא משתפים פעולה
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך