"מה מנחם יותר ממוזיקה שגדלת עליה?": סוד הקסם וההצלחה של להקות המחווה

מכנים אותן "להקות מחווה" - הרכבים מוזיקליים שנכנסים לנעליהם של אמנים ולהקות גדולים - קווין, פינק פלויד, לאונרד כהן ואחרים - מבצעים את מיטב שיריהם, ומספקים לקהל בילוי שיש בו נוסטלגיה, אשליה ואסקפיזם מתוק. בימים רגילים להקות מחווה הן הערת שוליים, אבל בימי מלחמה הן צינור חמצן לעולם מוזיקלי שופע ותוסס, שכמוהו כבר אין לנו שנתיים. כתבנו בילה הקיץ עם מיטב להקות המחווה הישראליות וגילה שלפעמים, בלילות מלחמה קשים, הן אפילו יותר טובות מהדבר האמיתי