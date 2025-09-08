מהדורה
00:06:10

המניה מזנקת - אבל המכירות בצניחה: הצרות של שופרסל

מה קורה בשופרסל? הבעלים החדשים נכנסו בסערה ועשו הרבה שינויים - כשהמרכזי שבהם: שיטת התמחור ומבצעים עם הרבה תנאים. ואף על פי שהמנייה מזנקת, המכירות בירידה. יצאנו לבדוק - מי ישלם את המחיר? הכתבה של דנה ירקצי, מתוך מהדורת כאן חדשות 07.09.25
