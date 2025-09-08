מהדורה
חיבוק עצים במקום כדור הרגעה? תכירו את "רפואת היער" שמסייעת להפחית לחץ

האם בקרוב נקבל מרשם לחבק עצים? ממצאים של מחקר ראשון מסוגו שנחשף כאן לפני כמה חודשים ומתפרסמים היום - מגלים את היתרונות הבריאותיים של "רפואת היער". השהייה המודרכת בין העצים, מצליחה להוריד את רמות הסטרס ולשפר את הפעילות המוחית
