חיבוק עצים במקום כדור הרגעה? תכירו את "רפואת היער" שמסייעת להפחית לחץ

האם בקרוב נקבל מרשם לחבק עצים? ממצאים של מחקר ראשון מסוגו שנחשף כאן לפני כמה חודשים ומתפרסמים היום - מגלים את היתרונות הבריאותיים של "רפואת היער". השהייה המודרכת בין העצים, מצליחה להוריד את רמות הסטרס ולשפר את הפעילות המוחית