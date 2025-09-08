מהדורה
00:03:20

אלכוהול גורם לסרטן? הדוח שהממשל האמריקני ניסה להסתיר מהציבור

איך קשרי הון-שלטון באים על חשבון הציבור? הממשל האמריקני ניסה להסתיר את הממצאים המטרידים על הקשר בין צריכת אלכוהול למחלת הסרטן – ולהחליף במסקנות שתואמו עם חברות השתייה החריפה. הדוח הגנוז מתפרסם ביממה האחרונה, ואיתו ביקורת על משרד הבריאות בוושינגטון
