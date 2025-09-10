ניצל מחיסול - שוב: ח'אלד משעל חומק מהכוונת הישראלית פעם אחר פעם

לפני כמעט 30 שנה נאלצה ישראל לרפא אותו אחרי ניסיון הרעלה לא מוצלח. גם אז המבצע, על אדמת ירדן, זכה לגינויים מכל רחבי העולם – וגבה מחיר כבד מישראל. מה היסקנו מאותו כישלון?