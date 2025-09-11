מהדורה
00:05:45

הלביש את הרב עובדיה יוסף ואת האפיפיור: הסוחר מסוריה שהפך למלך הבדים של ירושלים

מה הקשר בין הרב עובדיה יוסף לאפיפיור בנדיקטוס? הם לא היו רק מנהיגים דתיים, אלא גם חלקו "סטייליסט" – קוראים לו בילאל אבו ח'לף, והוא ידוע כ"מלך הבדים של ירושלים", שמייבא בדים נדירים מסוריה ומוכר אותם בעיר העתיקה
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך