חלומות של מחר: רחל שפירא חוגגת 80 שנות כתיבה ומוזיקה ישראלית

אי אפשר לדמיין את פס הקול הישראלי ללא השירים שכתבה רחל שפירא: החל מ"מה אברך", "היי שקטה" ו"שיר של יום חולין", ועד ל"חומות חימר", "כמו צמח בר" ו"הילד שבי". שפירא גדלה וחיה כל חייה בצנעה בקיבוץ שפיים וממעטת להיחשף ולהתראיין, אבל הקיץ היא חגגה 80, ולא יכולנו שלא להצדיע למיטב שיריה עם הזמרים והיוצרים שביצעו אותם