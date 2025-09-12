לא טניס וגם לא סקווש: קדחת הפאדל כובשת את ישראל

קוראים לו "פאדל" - משחק רקטות שדומה לטניס ולסקווש, אבל יותר קומפקטי וקל ויותר סוחף. הוא הומצא במקסיקו, ואחרי שכבש את אירופה וארצות הברית הוא הפך ללהיט גם אצלנו, אצל גברים ונשים כאחד