מהדורה
00:10:17

לא טניס וגם לא סקווש: קדחת הפאדל כובשת את ישראל

קוראים לו "פאדל" - משחק רקטות שדומה לטניס ולסקווש, אבל יותר קומפקטי וקל ויותר סוחף. הוא הומצא במקסיקו, ואחרי שכבש את אירופה וארצות הברית הוא הפך ללהיט גם אצלנו, אצל גברים ונשים כאחד
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך