הצליל החדש של יובל דיין - והחיבור המיוחד עם משפחתו של עמנואל מורנו ז"ל

הזמרת והיוצרת יובל דיין משנה סגנון ולא מהססת לגעת גם בכאב של החיים. בשנתיים האחרונות נרקם קשר מיוחד בינה ובין המשפחה של גיבורי ישראל שנפלו בקרבות - עמנואל מורנו ואחיינו איתי. התלוונו אליה להכנות האחרונות למופע החדש ולדואט מרגש בינה ובין האחות של איתי