בוז פואה: ישראל בסכנת הדחה מהאירוויזיון - וכוכבי העבר חלוקים בדעתם

ארבע מדינות אירופיות - ספרד, אירלנד, סלובניה והולנד - כבר הודיעו שיתנגדו להשתתפות ישראל באירוויזיון הקרוב בווינה, לנוכח המצב בעזה. מדינות נוספות שוקלות אם להצטרף לחרם, וההחלטה הסופית של איגוד השידור האירופי אמורה להתקבל אחרי החגים. האם אמנם יסלקו אותנו מהתחרות שאנחנו כל כך אוהבים? ומה יהיו ההשלכות של הדחה כזאת?