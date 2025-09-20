מהדורה
דגי סלמון ישחו במדבר: הסטארטאפ הישראלי שיהפוך את הנגב לבירת הסלמונים

שוחים נגד הזרם: דגי הסלמון שבדרך כלל שוחים בנהרות בנורווגיה, ישחו כעת בנגב שלנו. סטארטאפ ישראלי מיוחד לדג שהישראלים הכי אוהבים. הכתבה של אוריה אלקיים, מתוך חדשות השבת 20.09.25
