מהדורה
00:10:01

"זה אבסורד": הגן הלאומי שופץ במיליונים - ונשאר סגור בגלל ויכוח בירוקרטי

במשך יותר משנתיים מעיין עין יהודה היה סגור לשיפוצים, אחרי שהמדינה השקיעה שישה וחצי מיליון שקלים בתשתיות, תכנון שבילים והנגשת המקום. אבל שלושה חודשים אחרי הפתיחה - השערים שוב ננעלו. הסיבה - מחלוקת בין משרד הבריאות לרשות הטבע והגנים
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך